Kopstukken van Islamitische Jihad “geneutraliseerd” na Israëlische luchtaanvallen

De Israëlische strijdkrachten hebben de kopstukken van de Palestijnse militante groepering Islamitische Jihad (PIJ) “geneutraliseerd” bij de luchtaanvallen van de voorbije twee dagen op de Gazastrook. Dat zegt het Israëlische leger zaterdag. De PIJ bevestigt intussen dat Khaled Mansour om het leven is gekomen. Hij had de leiding in het zuidelijke gedeelte van de Gazastrook.