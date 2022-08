Brand richt veel schade aan in tapaszaak in Bilzen

Een nachtelijke brand heeft veel schade aangericht in tapaszaak Barabas in het centrum van Bilzen.

In de omgeving van de bordenverwarmer ontstond het vuur. — © Tom Palmaers

Het vuur ontstond in de omgeving van de bordenverwarmer aan de toog. Door gebrek aan zuurstof is het vuur vanzelf gestikt. De bovenbuur merkte rond 3 uur, bij thuiskomst, een rookgeur op in zijn appartement. Zijn badkamer hing vol rook. De man belde de zaakvoerder en de brandweer. Deze heeft de zaak moeten ventileren. De zaak liep heel wat rookschade op aan het plafond. De ambulance kwam nog ter plaatse voor controle omdat de zaakvoerder en zijn partner voor de aankomst van de brandweer nog in de rook hadden gelopen.