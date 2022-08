Bij Brasserie The Thrill in Genk heeft de brandweer zaterdagavond rond 19.30 uur een brand gedoofd in de afvoer van de grill.

© Tom Palmaers

In die afvoer was om nog onbekende reden brand ontstaan. De brandweer van Genk kon het vuur doven via het dak. De schade en de hinder voor de brasserie in de Jaarbeurslaan bleef beperkt.