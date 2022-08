Onherkenbaar Union gaat kansloos onderuit tegen fel KV Mechelen

De ene wedstrijd is de andere niet. Zo sterk Union voor de dag kwam tegen Rangers, zo slap was de prestatie op het veld van KV Mechelen. Onder impuls van aanvoerder Schoofs kwam een gretige thuisploeg op slag van rust op voorsprong. Amper een kwartier ver in de tweede helft was de wedstrijd helemaal gespeeld na een own goal van Lazare en een goal van Ngoy. Union zal dinsdag uit een ander vaatje moeten tappen.

Vier dagen na de 2-0-stuntzege tegen Rangers in de twee voorronde van de Champions League moest Union opnieuw aan de bak. In het Mechelse AFAS-stadion wachtte het geplaagde KV Mechelen dat met nul op zes zijn start gemist had. Voor de aftrap werd cultheld en ex-KV Mechelenspeler Arjan Swinkels nog uitgezwaaid. Karel Geraerts zal het wellicht niet wellicht niet graag toegeven, maar bij de opstelling merkte je overduidelijk dat de opvolger van Felice Mazzu geroteerd had met het oog op de return van dinsdag in het Ibrox Stadium in Glasgow. Drie spelers ruimden plaats: Adingra, Lynen en Sykes. In hun plaats kwamen Boone, Puertas en Zyani. Bij de thuisploeg kregen Hairemans, Van Hecke en Van Hoorenbeeck een basisplaats. Sved was geblesseerd en Vanlerberghe haakte ziek af.

KV Mechelen liet zich meteen gelden. Het speelde met gezonde agressie, stoorde snel en gunde Union geen snipperdag. In de tiende minuut ging Schoofs Van Der Heyden te makkelijk voorbij, maar de aanvoerder van Malinois vond Moris op zijn weg. Op de linkerflank pakte een bedrijvige Storm uit met enkele gevaarlijke dribbels uit en incasseerde zijn rechtstreekse tegenstander debutant Boone snel geel voor een fout op de linkerflankaanvaller van KV Mechelen. Union gaf in het openingskwartier niet thuis, zakte veel te veel in en het leek wel als of de meeste spelers al met de wedstrijd van dinsdag in hun hoofd zaten. Het was wachten tot voorbij het halfuur vooraleer Coucke de handen uit de mouwen moest steken voor een schot van Vanzeir dat power miste. KV bleef aandringen en Moris reageerde attent op een poging naar de korte hoek van Hairemans. Toch werd de thuisploeg beloond voor zoveel ijver. Schoofs rukte op en zijn schot ging via de voet van de ongelukkige Boone met een lob over Moris in doel. Aan de overkant trapte een te verraste Ziani pardoes over.

Eigen doelpunt

Geraerts liet na de rust Boone in de kleedkamer. Veel beterschap leverde het niet op. Hairemans krulde een vrije trap vanop rechts voor doel en via de kruin van Lazare verdween de bal tegen de netten. Een eigen doelpunt: ook dat nog! Net voor het uur lag Union helemaal in de touwen. Na balverlies van Lazare bediende Hairemans met een knappe pass buitenkant voet Ngoy. Die kapte mooi naar binnen en trapte raak in de linkerhoek. Wedstrijd gespeeld. Geraerts besefte dat de wedstrijd gelopen was en haalde meteen drie sterkhouders naar de kant: aanvoerder Teuma, Vanzeir en Lazare. Kwestie van krachten te sparen ... of te bezinnen. Want met deze mentaliteit wordt het dinsdag bibberen en beven op Schotse bodem. Een kwartier voor het einde had Geraerts zijn wissels allemaal opgebruikt.

Karel Geraerts. — © BELGA

KV Mechelen controleerde de wedstrijd en de vice-kampioen wilde verdere schade beperken. Toch was het Union dat nog twee keer gevaarlijk was. Coucke ranselde een schot van Salah uit zijn doel en een andere invaller Dony zag zijn knal tegen de dwarslat uiteenspatten. Zelfs de eerredder was de Brusselaars niet gegund.

De spelers van Union bleven verweesd achter. — © BELGA

KV MECHELEN (4-2-1-3): Coucke – Walsh, Peyre, Van Hoorenbeeck, Bolingoli (89’ Swers)– Van Hecke (78’ Raemaekers), Lavalée – Schoofs – Hairemans (78’ Hernandez), Storm (89’ Oum Gouet), Ngoy (84’ Engvall).

UNION (3-5-2): Moris – Boone (46’ Sykes), Burgess, Van Der Heyden – Nieuwkoop (74’ Dony), Amani (62’ El Azzouzi), Teuma (62’ Lynen), Puertas, Lapoussin – Vanzeir (62’ Salah), Ziani.

DOELPUNTEN: 44’ Schoofs 1-0, 51’ Lazare (owngoal) 2-0, 59’ Ngoy (Hairemans) 3-0.

STRAFSCHOPPEN: Geen.

GELE KAARTEN: 11’ Boone, 56’ Ziani, 58’ Teuma, 60’ Lavalée, 65’ Schoofs, 88’ Lapoussin, 90’+2’ Puertas.

RODE KAARTEN: Geen.