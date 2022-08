Een sponsorloop organiseren of koekjes bakken voor het goede doel: allemaal opties die niet avontuurlijk genoeg zijn voor de 93-jarige Betty Bromage. De Britse oma doet liever aan liefdadigheid door spectaculaire stunts uit te halen, zo liet ze zich donderdag vastbinden aan een vliegtuig om geld in te zamelen voor een palliatieve zorginstelling. Kijk mee in bovenstaande video.