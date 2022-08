Lommel SK sluit voorbereiding af met nipte zege tegen Jong AA Gent

Lommel SK sloot zaterdag haar voorbereiding af met een thuiswedstrijd tegen eerstenationaler Jong AA Gent. Hoofdtrainer Steve Bould kan nog steeds geen beroep doen op Jesper Tolinsson, Stijn Wuytens, Théo Pierrot, Kolbeinn Thordarson, Enrik Ostrc, Alonso Martinez en nieuwkomer Nassim Chadli. Juho Talivitie en Zalan Vancsa zijn respectievelijk hersteld van ziekte of terug van vakantie en keerden terug in de basiself van de Arsenel-legende. Bij het elftal van Emilio Ferrera viel vooral de basisplaats van de overbodige ex-Kanarie Jordan Botaka op.

LEES OOK. Lommelse flankspeler Ishak Boussouf keert terug naar thuisland

Brilscore na matig kijkstuk

Jong AA Gent verkocht haar vel in de openingsfase duur. De jonge wolven van ervaren rot Ferrera waren niet van plan om zich in te graven en kwamen goed voor de dag. Hun inzet werd beloond met enkele knap opgezette aanvallen, maar de afwerking ontbrak. De thuisploeg tikte het leer goed rond, maar in de zone van de waarheid stokten de aanvallen. Troyes-huurling Metinho kwam alleen voor doel, maar kende geen succes oog in oog met de Gentse doelman. Ook aan de overkant toonde Jari De Busser zich een trouw sluitstuk na een solo van een Oost-Vlaamse tiener. Het vuur in de partij was slechts een waakvlammetje.

Na een half uur ging kon ook de naam van Glenn Neven toegevoegd worden aan de al goedgevulde Lommelse ziekenboeg. De aanvoerder van groen-wit werd vervangen door belofte Bas Weckhuysen en Robin Henkens schoof hierdoor een rij achteruit. Jong AA Gent eiste voor de pauze nog een strafschop na (aangeschoten) handspel van Belghali, maar scheidsrechter Le Pera wuifde het protest weg. Vlak voor de pauze schoten Talvitie en Cauê nog van dichtbij tegen de paal. Een brilscore was het resultaat na een weinig opwindende eerste helft.

Kabongo aan het kanon

De tweede helft begon met een opdoffer voor Lommel SK. Belghali vloerde Arthur en scheidsrechter Le Pera legde de bal op de stip. Een koelbloedige Van Daele versloeg vervolgens De Busser in de rechterbenedenhoek: 0-1. Lommel SK blijft zo in hetzelfde bedje ziek van concentratieverlies rond de pauze. De Noord-Limburgers probeerden de bakens te verzetten, maar de laatste pas kwam niet aan. Jong AA Gent voerde na 65 minuten maar liefst zeven wissels door. Het brak de eenheid in het elftal van Ferrera en invaller Kabongo torende boven zijn belager uit en kopte de gelijkmaker binnen: 1-1.

Lommel SK kwam in het slotkwartier steeds beter voor de dag en dat resulteerde al snel in een tweede doelpunt van Kabongo. De doorgebroken Tsjechische aanvaller lobde het leer over de Gentse doelman: 2-1. Eind goed al goed voor de fel uitgedunde selectie van Bould, maar een écht hoopgevende prestatie was het niet voor eigen publiek. Vrijdag opent Lommel SK het nieuwe seizoen op het veld van Dender. Dan zal er uit een ander vaatje getapt moeten worden. Ervaren buitenlandse versterking is onderweg naar Noord-Limburg.

LOMMEL SK: De Busser - Belghali, Neven (32’ Weckhuysen), Lemoine, Roque - Metinho, Henkens, Vancsa (67’ Aguilarà - Talvitie (67’ Kabongo), Cauê, Anello.

JONG AA GENT: Vanden Borre - Botaka (65’ Zogbo), Agbor, Munezero (65’ Van Den Borre), Van Daele (65’ Turay) - De Vlieger (65’ Stevens), Parmentier (65’ Asselman), Van Den Bergh, Walicki (65’ Caliskan) - Igbokwe, Arthur (65’ Fernandez-Pardo).

DOELPUNTEN: 52’ Van Daele 0-1 (Pen.), 68’ Kabongo 1-1, 75’ Kabongo 2-1.

SCHEIDSRECHTER: Thibo Le Pera

TOESCHOUWERS: 350