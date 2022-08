STVV’er Wolke Janssens na nieuw gelijkspel in Kortrijk: “We moeten eens gaan winnen”

STVV beet in het Guldensporenstadion de tanden stuk op de stugge organisatie van KV Kortrijk. Kanarie Wolke Janssens kon na afloop leven met de puntendeling, “maar we hadden ook meer moeten doen met onze kansen”, reageerde de verdediger uit Peer, die opnieuw het vertrouwen kreeg van Hollerbach.

Geen Robert Bauer aan de aftrap bij STVV. De Duitser keerde zijn kar nadat hij vorige week weg bleef van de training om zo een transfer te forceren. Op een basisplaats hoefde hij van Hollerbach nog niet te rekenen na zijn fratsen. En zo bleef Wolke Janssens in de ploeg staan. De 27-jarige Perenaar mocht net als vorige week in Gent op een puike partij terugblikken.

“Ik sta er als de trainer me nodig heeft, meer kan ik er niet over zeggen”, klonk het droogjes na afloop. “Al was het niet zeker gemakkelijk voetballen vandaag. Kortrijk stond heel laag te verdedigen en mikte met lange ballen op de tegenaanval. Met hun snelle aanvallers moesten we dus voortdurend alert blijven.”

STVV drong vooral na de rust aan en ging nadrukkelijk op zoek naar de 0-1. Het kreeg daar ook goede mogelijkheden voor, maar de bal wilde niet tegen de touwen. Uitblinker Franck Boya was er nog het dichtst bij met een schot tegen de paal maar uiteindelijk eindigde de partij zoals hij begon: op 0-0.

Geen slecht resultaat

“We hebben de kansen gehad om te scoren, die moet je grijpen als je wil winnen”, oordeelde Janssens. “Als we de 0-1 hadden gemaakt, konden we het zoals Kortrijk aanpakken en de boel dicht gooien. Jammer dat dat niet gelukt is, maar al bij al is dit geen slecht resultaat. Al beseffen we ook dat we na drie gelijke spelen nu wel eens een moeten gaan winnen.”

Nog een opsteker voor de Truiense defensie: het hield voor het eerst dit seizoen de nul op het bord. “We pakken een punt en een clean sheet in een moeilijke uitwedstrijd”, concludeerde Janssens. “En we blijven nu al twaalf wedstrijden ongeslagen. Dat is een reeks om trots op te zijn.”