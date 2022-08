Julien Watrin wordt vijfde op Diamond League Silesia en strandt op één honderdste van Belgisch record

Julien Watrin is zaterdag als vijfde geëindigd op de 400 meter horden bij de Diamond League atletiek in het Poolse Silesia. Hij klokte 48.91 en strandde zo op één honderdste van zijn eigen Belgisch record.

Voor Watrin vormde Silesia zijn laatste test voor het EK in München, dat op 15 augustus van start gaat. En het werd een geslaagde test, want hij flirtte met zijn Belgisch record van 48.90. De winst ging in 47.80 naar de Braziliaanse wereldkampioen Alison dos Santos. In München loopt Watrin naast de 400 meter horden ook de 400 meter.

Op de 100 meter horden strandde Anne Zagré in de reeksen. Ze liep met 13.16 de twaalfde tijd. Haar seizoensbeste staat op 12.95, haar nationale record op 12.71. Ook Zagré trekt naar het EK in München. In de finale ging de winst naar de Puerto Ricaanse Jasmine Camacho-Quinn met 12.34.