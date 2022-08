KV Kortrijk-coach Karim Belhocine: “Ik ben fan van het werk van Hollerbach bij STVV”

STVV en Kortrijk deelden de punten in het Guldensporenstadion. Na afloop was Karim Belhocine onder de indruk van zijn collega aan de overkant.

Leuk tafereel na de wedstrijd KV Kortrijk - STVV. Nadat beide coaches hun wedstrijdanalyse hadden gegeven, nam Karim Belhocine onverwacht nog het woord. “Ik wil langs deze weg onderstrepen dat meneer Hollerbach bij STVV uitstekend werk levert. Hij heeft er een heel goed team van gemaakt, evenwichtig, met een goeie organisatie. Het is geen toeval dat hij nu twaalf wedstrijden op rij niet verloren heeft. Ik ben fan van hem.”

Hollerbach stuurde de lofbetuigingen terug. “Ook Karim doet een fantastische job bij Kortrijk. Doe het maar in deze fase van de competitie. Spelers die willen vertrekken, spelers die op zich laten wachten, eenvoudig is het allemaal niet. Zelf ben ik in ieder geval tevreden over onze start in de competitie. Geen enkele nederlaag ondanks een zware start, daarvoor complimenteer ik mijn ploeg.”