Belgian Lions verliezen oefenpartij in Finland

De tweede oefenwedstrijd van de Belgian Lions in Tampere en in het kader van de ScandicCup bracht een 80-71 nederlaag versus Finland. De Lions zijn in volle voorbereiding op de eerste twee wedstrijden van de beslissende WK-voorronde (25-28 augustus) en het EK (1-18 september).

Donderdag wonnen de Belgian Lions met 71-75 in Finland. In het met 4.410 gevulde Hakametsän Jäähalli gingen de Lions, zonder onder meer Ismael Bako, Loïc Schwartz en Manu Lecomte, en na een 43-37 achterstand halfweg en een 62-49 tussenstand na het derde kwart uiteindelijk met 80-71 onderuit. Pierre-Antoine Gillet (18 punten, 6 rebounds), Quentin Serron (12 punten) en Haris Bratanovic (16 punten, 6 rebounds) waren de sterkhouders.

Zondag keren de Lions opnieuw naar België. Woensdag 10 augustus (20u30) staat de enige oefeninterland in België op het programma. De Belgian Lions ontvangen in sporthal Alverberg in Hasselt Duitsland. Bij de Duitse ploeg zitten onder meer vier NBA-spelers (met Dennis Schröder) in de selectie.

Finland-België 80-71

Kwarts: 20-14, 23-23, 19-12, 18-22

België: Mwema 0, Tabu 6, Salumu 0, Gillet 18, Tumba 4, Nelson 3, Serron 12, De Zeeuw 3, Vanwijn 0, Libert 3, Bleijenbergh 6, Bratanovic 16