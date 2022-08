Concurrenten verrassen Liam Everts voor zijn 18de verjaardag

LEES OOK. Jago Geerts wint kwalificatierace en pakt pole position in Zweden

Papa Stefan en mama Kelly staken het verrassingsfeestje in elkaar. Ze nodigden de collega’s van Liam uit om hem na de kwalificatierace te verrassen in het Red Bull Energy Station. Met een twintigtal zakten ze af, waaronder Jeremy Seewer, Jago Geerts, Glenn Coldenhoff en Jorge Prado. Mooi om zien: van alle merken - dus ook de concurrerende - was wel iemand aanwezig.

Verzamelwoede

Omdat Liam als kind een verzamelwoede had - hij ging in de paddock steevast op zoek naar shirts, brillen, nummerborden,... - hadden de andere rijders allemaal een gesigneerd shirt voor hem meegebracht om zijn collectie aan te vullen.

Liam was duidelijk verrast toen hij binnenstapte en iedereen happy birthday begon te zingen. “Dit had ik echt niet verwacht”, zei Liam. “Allemaal een dikke merci.”

Het was Stefan die hem met een smoes naar daar had gelokt. “Papa vroeg om nog even een track walk te doen, maar plots gingen we naar het Red Bull Energy Station. Een leuke verrassing.”

Buikkrampen

Liams dag was tot dan nochtans niet zo goed verlopen. Zowel in de tijdtraining als in de kwalificatierace (waarin hij tiende eindigde) kreeg Everts met buikkrampen af te rekenen. “Ik voelde me niet lekker, het rijden ging totaal niet. Maar morgen is een nieuwe dag. Hopelijk eentje zonder buikkrampen.”