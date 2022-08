Nog geen eerste zege voor STVV, wel een derde gelijkspel op rij

Kortrijk rang 11 met 3 punten, STVV rang 15 met 2 punten. Zo stonden de ploegen voor de aftrap in de stand. Maar schijn bedriegt. Bernd Hollerbach, coach bij de Kanaries, zit een pak steviger in het zadel dan zijn Kortrijkse collega. Dat heeft alles te maken met de reeks die beide ploegen in 2022 hebben neergezet. Voor de laatste nederlaag van STVV moeten we al terugkeren naar 28 januari, 0-1 tegen Charleroi. Sindsdien boekte het 7 zeges en 4 gelijke spelen. De Kerels van hun kant sprokkelden amper winstpremies. Vóór de fortuinlijke zege in Seraing van vorige week was de buit een povere 6 op 45.

67% balbezit maar geen openingen

Dat gigantische verschil in puntenaantal vertaalde zich ook op het veld. Na een eerder fletse start namen de bezoekers resoluut het heft in handen. Ze grossierden in balbezit (67% na een kwartier), maar daar maalden de Kortrijkzanen duidelijk niet om. Ze kropen massaal achter de bal. Coach Belhocine had trouwens met de inbreng van Selemani, Radovanovic en Sissoko drie wissels doorgevoerd en zijn veldbezetting compleet aangepast aan die van de tegenstander.

De Kanaries domineerden dus. Maar de bal ging te traag van voet naar voet, bovendien ontbrak bij afwezigheid van Brüls – bankzitter ten voordele van Bruno, Kagawa stond op de 10 – het vernuft om openingen te forceren. Het was dan ook geen toeval dat de eerste bezoekende kans er kwam op hoekschop. Konate had zijn kopbal echter slecht gericht. Collega Gianni Bruno kwam even later al dichter bij een veldgoal na een heerlijke voorzet van Hashioka, maar hij mikte met het hoofd net over.

Brüls voor Kagawa

De partij kabbelde nadien rustig voort tot er op het half uur plots een tempoversnelling was van de kant van de thuisploeg. KvK kreeg eindelijk waar het op zat te wachten, foutjes bij de Limburgers. De eerste die de mist in ging, was Koita. Het gevolg was een razendsnelle tegenprik, Gueye besloot net naast. Luttele minuten later kwam een pass van de ingeschoven Leistner niet aan, met één lange bal stond Mbayo voor Schmidt. Maar die bleef baas over de situatie. Met een schot voorlangs van Hayashi na een knappe Truiense combinatie eindigde een lauwe eerste helft.

Het vervolg was helaas niet beter. Watanabe streelde de bal met zijn haardos naast de kooi van Schmidt op een vrijschop van D’Haene. Maar meer spektakel viel er niet te noteren. Genoeg gezien, dacht Hollerbach, en hij greep in. Een bleke Kagawa werd gewisseld voor Brüls. Het spel van de Kanaries kreeg meteen meer flair. De 0-1 hing plots in de lucht. Boya verlengde met een hoog geheven been een center van Hashioka, Ilic had geluk dat hij op de juiste plaats stond. Dat kan ik beter, dacht Koita, en hij haalde oerend hard uit. Opnieuw pareerde de Kortrijkse doelman.

Boya op de paal

Belhocine voerde drie wissels door om het tij te doen keren. Dat lukte ten dele. D’Haene moest in extremis worden afgeblokt door Al-Dakhil om de 1-0 te voorkomen. Toch was het STVV dat het meest nadrukkelijk op zoek ging naar de winning goal. Mannetjesputter Boya pakte verrassend uit met een draaibal. De paal was het eindstation. Vlak voor tijd kopte Bruno nog maar ook hij kreeg de 0-0 niet van het bord.

Bernd Hollerbach doet dus beter dan Jacky Mathijssen in het seizoen 2002-2003. Twaalf wedstrijden op rij zonder nederlaag is fameus. Alleen schiet je er in de klassering niet veel mee op, als je drie keer op rij gelijkspeelt.

KV KORTRIJK: Ilic – Watanabe, Dessoleil, Radovanovic – Mehssatou, Sissoko, Keita, D’Haene – Selemani, Gueye, Mbayo.

STVV: Schmidt – Janssens, Leistner, Al-Dakhil – Hashioka, Boya, Konate, Koita – Kagawa – Hayashi, Bruno.

VERVANGINGEN: 58’ Kagawa door Brüls, 62’ Keita door Messaoudi, 62’ Gueye door Vandendriessche, 77’ Mbayo door De Neve, 84’ Hayashi door Kaya.

GELE KAARTEN: 37’ Koita (fout), 51’ Keita (fout).

SCHEIDSRECHTER: De Cremer.

TOESCHOUWERS: 4.200.