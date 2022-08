Garage in lichterlaaie in Standaard in Houthalen

In de wijk Standaard in Houthalen is zaterdagavond een garage volledig uitgebrand. Van de inboedel kon niet meer worden gered.

Bewoners verwittigden de brandweer toen ze rookontwikkeling vaststelden. De brandweer van Oost-Limburg was snel ter plaatse. De brandweermannen hadden heel wat werk om het vuur onder controle te krijgen. Op een bepaald ogenblik sloegen de vlammen al door het dak van de garage. Er is ook schade in de woning, al is het beperkt. In de woning van de buren werd vooral veel rook vastgesteld. Niemand raakte gewond of bevangen door de rook. Over de oorzaak bestaat nog geen duidelijkheid. ( cn)