Schipper vindt lichaam in Oostendse havengeul: “Het gaat om een vrouw tussen de 60 en de 80 jaar”

In de havengeul van de haven van Oostende werd zaterdagochtend bij het binnenvaren een lichaam opgemerkt door een schipper.

Voorlopig zijn er nog erg weinig details bekend. Het parket liet ondertussen weten dat het om een oudere vrouw zou gaan, met een leeftijd tussen de 60 en de 80 jaar. De vrouw kon echter nog niet geïdentificeerd worden. Er is dan ook niets bekend over de omstandigheden waarop de vrouw in het water terecht kwam. (lees verder onder de foto)

Het lichaam werd in de Oostendse havengeul gevonden. — © Jeffrey Roos

Er werd een wetsdokter aangesteld en het is voorlopig wachten tot die zijn bevindingen bekend maakt.

(Jeffrey Roos)