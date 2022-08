Wouter Vrancken: “We hebben het onszelf onnodig moeilijk gemaakt”

“Als je 97 procent van de match het initiatief in handen hebt, moet je het ook afmaken. We lieten te veel kansen liggen, waardoor het nog even bibberen werd in de slotfase”, zegt Vrancken na de wedstrijd tegen Eupen.

Vrancken zag ook dat zijn spelers het lastig hadden met de tactische verschuivingen bij de tegenstrever. “Niet iedereen reageerde op de juiste manier toen Eupen van een drie- naar een viermansdefensie omschakelde. (Grijnst) Maar dat heeft ook zijn positieve zijde. We hebben heel veel studiemateriaal, waarmee we deze week aan de slag kunnen.”

Op de nakende transfer van Dessers wilde zijn huidige coach nog niet reageren. “Volgens mij is er nog geen officieel nieuws. (Lacht) Maar ik verwacht dat hij wel even binnenloopt, als hij afscheid wil nemen.”