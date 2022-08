Opmerkelijk: Bernd Storck voerde tactische keeperswissel door

Nee, Eupen-doelman Nurudeen bleef aan de rust niet geblesseerd achter in de kleedkamer. Zijn coach verving hem na 45 minuten door doublure Moser, omdat hij ontevreden was. “Dit was een tactische wissel”, benadrukte Bernd Storcjk na afloop.

“Of Moser nu de nummer 1 wordt? Dat zal je volgende week zien. Maar ik kan je wel zeggen dat ik met zijn prestatie wél tevreden was.” Moser werd op vraag van Storck naar Eupen gehaald, ze werkten al samen bij Cercle Brugge.

Bernd Storck kon zich vinden in de nederlaag bij zijn ex-club. “Al kregen we met tien tegen elf nog een goeie kans op de 3-3. Maar ik geef toe dat dat een gelukkig punt zou geweest zijn, Genk dwong inderdaad meer kansen af. Net zoals tegen Club Brugge hebben we hier lef getoond, dit is de manier waarop we willen spelen. Jammer genoeg werden voor rust onze individuele fouten keihard afgestraft. Dat heeft ook te maken met de kwaliteiten van dit Genk.”