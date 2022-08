Jago Geerts wint kwalificatierace en pakt pole position in Zweden

Jago Geerts won zaterdag overtuigend de kwalificatierace in Uddevalla. De Balenaar zal zondag dus op de pole position starten in de Grote Prijs van Zweden.

Geerts trok met 23 punten voorsprong op titelrivaal Tom Vialle richting Uddevalla. Die bonus op zijn minst vasthouden, is het doel dit weekend. In de tijdtraining bleef Geerts nog steken op de zevende plek, maar in de kwalificatierace zette hij de puntjes meteen op de i.

De Balenaar pakte de kopstart, sloeg meteen een kloof en controleerde daarna tot op de meet. Vialle finishte na een pittig duel met Pancar en Längenfelder uiteindelijk nog tweede.Liam Everts, die zijn 18de verjaardag vierde, had het zaterdag moeilijk in Uddevalla. De Lummenaar kreeg af te rekenen met buikkrampen en bolde als tiende over de meet.

Kwalificatierace: 1. Jago Geerts (Bel/Yam), 2. Tom Vialle (Fra/KTM) +0:05.334, 3. Simon Längenfelder (Ger/Gas) +0:07.311, 4. Mikkel Haarup (Den/Kaw) +0:08.431, 5. Jan Pancar (Slo/KTM) +0:11.534,... 10. Liam Everts (Bel/KTM) +0:36.685.