‘Dromen zijn bedrog’-schrijver Leo Driessen: “Schandalig hoe Marco Borsato is aangepakt”

Voetbalcommentator en songwriter Leo Driessen vindt dat Marco Borsato, voor wie hij talloze hits schreef, te hard is aangepakt. Hij noemt het “schandalig” dat de zanger al aan de schandpaal is genageld zonder dat er iets bewezen is.

“We leven in een woke wereld, hè. Het is nogal wat, hoor, dat je mensen de maatschappij uit kickt voordat ze veroordeeld zijn”, zegt de 67-jarige Driessen in het Nederlandse dagblad Het Parool. “Ik vind het verschrikkelijk dat we elkaar geen enkele ruimte meer gunnen en mensen geen fouten meer mogen maken.”

Borsato ligt sinds eind vorig jaar onder vuur vanwege vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een 22-jarige vrouw deed aangifte van “onzedelijke betastingen” door de zanger. In januari beschuldigden nog enkele oud-kandidates en medewerkers van The Voice of Holland de artiest van ongewenste aanrakingen. Op dit moment loopt er een onderzoek naar de gebeurtenissen.

Wraak

“Waar rook is, is vuur, zeggen mensen over die affaire met Marco, maar het is zo’n delicate kwestie”, vindt Driessen. “Het kan ook zomaar zijn dat iemand wraak wil nemen. Ik weet het niet, niemand weet het. Maar iedereen heeft hem aan de schandpaal genageld. Schandalig. We hebben geen geduld meer.”

Driessen schreef in de beginjaren van Borsato’s carrière samen met Han Kooreneef hits als Dromen zijn bedrog, Waarom nou jij en Margherita.