Ooievaar al drie weken vaste klant bij frituur: “Vermageren? Hij staat nog héél scherp”

Frietje steken? Deze ooievaar zegt geen “neen”. In frituur ’t Friethuisje in het Oost-Vlaamse Deinze is hij al een drietal weken vaste klant. “Elke avond komt hij bedelen”, zegt uitbaatster Kelly Tijtgat. “Hij is een beetje onze mascotte geworden. Alle klanten maken foto’s en filmpjes van hem.”

Mensenschuw is de lange tweevoeter allerminst. Hij komt de frietjes zelfs uit de bakjes pikken. Tot groot jolijt van de klanten. “Het is ook altijd dezelfde”, vervolgt Kelly. “We herkennen hem aan zijn bek die een tikje scheef staat.” De ooievaar komt niet alleen in de frituur schooien, maar heeft ook nog zijn andere vaste adresjes. Ook Jos Lannoo in de Machelenstraat komt hij dagelijks een bezoekje brengen. “Hij krijgt steevast drie boterhammen en af en toe eens een sneetje kaas”, vertelt de man. “De buurvrouw geeft ook geregeld een restje stoofvlees. Daar is hij gek op.” De buren doopten hem Jeanneke.

De ooievaar komt overgevlogen uit het recreatiedomein De Brielmeersen. Daar verblijven er een vijftiental bij elkaar. De stad Deinze plaatste alvast verkeersborden om te waarschuwen voor overstekende ooievaars. “Hij is soms nogal onvoorzichtig als hij de straat oversteekt”, aldus nog Jos Lannoo. En of de ooievaar binnenkort misschien toch niet op dieet moet van al die frietjes? “Hij staat nog héél scherp en moet dus zeker niet vermageren”, knipoogt Kelly.