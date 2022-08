João Almeida triomfeert in slotrit Ronde van Burgos, Pavel Sivakov grijpt eindzege

Al na drie kilometer zonderde een groep met zeventien renners zich af, maar in de afdaling van de eerste klim van de dag; na 26 kilometer, waren ze alweer gegrepen. Het sein voor Marco Frigo, Jetse Bol en Carlos Canal om een nieuwe aanval op poten te zetten. Zij begonnen met een voorgift van 3:40 aan de beklimming van de Alto de Arroyo na 105 kilometer. Het trio had op de top van de Alto del Collado de Vilviestre nog een voorsprong van 2:30. Canal liet aan de voet van de slotklim, de Lagnunas de Neila, zijn metgezellen in de steek en begon in zijn eentje aan de resterende 18 kilometer bergop. Frigo vond evenwel zijn tweede adem en ging over Canal.

Het peloton, met INEOS Grenadiers en Astana op de eerste rijen, begon aan de laatste acht kilometer met een achterstand van 35 seconden op Frigo. Chris Harper ging versnellen in de grote groep en nam vrij snel de koppositie over. Op drie kilometer van de finish was ook het liedje van de Australiër uitgezongen. De steile pentes van de Lagunes de Neila zorgden voor een fikse uitdunning van het peloton. Leider Sivakov trok de slotkilometer in met in zijn wiel de Spaanse kampioen Rodriguez en Lopez. Almeida repte zich ook naar de kopgroep en zo mochten vier renners sprinten voor de ritzege. De Portugese kampioen bleek de sterkste en mocht na het nationale kampioenschap en een rit in de Ronde van Catalonië (WT) zijn derde zege van het seizoen vieren.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De 25-jarige Sivakov (INEOS Grenadiers) is de eindwinnaar van de 44e Ronde van Burgos. In de eindstand heeft hij 35 seconden voor op Almeida en Lopez. Van Wilder is ook in de eindstand vijfde, op 42 seconden van Sivakov, die op de erelijst de Spanjaard Mikel Landa opvolgt. Het is de vierde profzege voor de voormalige Rus. In 2019 won hij de Ronde van Polen (WT) en een rit en de eindzege in de Tour of the Alps (2.BC).