Een rentree die kan tellen: sterk Fulham houdt Liverpool op 2-2 gelijkspel na twee goals van Mitrovic

Liverpool heeft zijn eerste wedstrijd van het nieuwe Premier League-seizoen niet kunnen winnen. Het ging op bezoek bij Fulham 2-2 gelijk spelen, waarbij Aleksander Mitrovic (ex-Anderlecht) twee keer scoorde voor de promovendus. De Servische spits opende de score, waarna Liverpool meer dan een uur nodig had om via invaller en recordaankoop Darwin Núñez langszij te komen. Mitrovic bracht de thuisploeg opnieuw op voorsprong, maar Mo Salah bezorgde De Reds toch nog een punt.

Na een eerste halfuur met weinig noemenswaardige kansen opende Mitrovic de score voor Fulham. Op aangeven van Kenny Tete kon de voormalige topscorer van de Belgische competitie de bal relatief eenvoudig binnenkoppen.

Voor de rust waren er nog kansen voor beide ploegen. Schoten van Kebano en Pereira werden afgeblokt en ook Luis Díaz kon de netten niet doen trillen. Ook Mitrovic was nog meermaals gevaarlijk. De Serviër trok zijn goede vorm van het voorbije seizoen, waarin hij 43 doelpunten maakte, gewoon door. De ploegen trokken de kleedkamer in met 1-0 op het scorebord.

Terwijl de thuisploeg in de eerste helft de bovenhand nam en Liverpool in de verdediging dwong, herpakte de titelkandidaat zich na de rust. Darwin Nunez, die de positie van de vertrokken Sadio Mané overnam, kreeg meerdere kansen maar botste telkens op paal of keeper. Iets later was het wel raak voor de Uruguayaan. Op aangeven van Mohamed Salah liet hij doelman Marek Rodák kansloos.

Lang stond de score evenwel niet gelijk, want in minuut 70 beging Virgil van Dijk een fout op Aleksandar Mitrovic binnen de zestien. ‘Mitrogol’ waagde zijn kans en kon een tweede keer scoren. Liverpool ging vervolgens op zoek naar een nieuwe gelijkmaker. Deze keer kon Núñez Salah bedienen. De Egyptenaar bracht zijn ploeg met een punter terug langszij en legde de 2-2 eindstand vast.

