Pedro Elias laat in zijn ziel kijken: “Ik loop over van angst, maar ik wil alles uitproberen”

“Ik vind het wel goed dat jij niet praat terwijl je stapt, Thomas. Zo kan ik rustig tegen mijn demonen vechten.” Hij loopt over van angsten, maar eigenlijk wil Pedro Elias (47) álles uitproberen. Voor de tocht naar de alpenhut heeft hij zelfs speciaal een nieuwe wandelbroek gekocht. En toch vraagt hij zich af of hij hier niet beter gewoon zou flauwvallen en sterven. “Het is toch gemakkelijker om dood langs de kant van dit pad te liggen dan zoveel moeite te doen om ergens te geraken waar ik niet echt hoef te zijn?”