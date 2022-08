Enige elektriciteitscentrale in Gaza stilgelegd door gebrek aan brandstof

In de Gazastrook is zaterdag de enige elektriciteitscentrale stilgelegd door een gebrek aan brandstof. Dat heeft een woordvoerder van het elektriciteitsbedrijf gezegd op de vijfde dag van de volledige afsluiting van de enclave door Israël.

De site werkt normaal gezien op diesel uit Israël, maar het land sloot deze week de grensovergangen. Sinds vrijdagmiddag zijn verschillende Israëlische aanvallen uitgevoerd in de richting van Gaza, dat al 15 jaar deels geblokkeerd wordt. Israël zelf zegt dat het gaat om preventieve aanvallen tegen de Islamitische Jihad, een Palestijnse groepering die door het Westen als terreurorganisatie wordt beschouwd. De organisatie is sterk vertegenwoordigd in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever.

Het Israëlische leger schat dat het bij zijn aanvallen 15 Islamitische Jihad-strijders heeft gedood. De gewapende vleugel van de islamitische groepering zei vrijdag dat ze al meer dan 100 raketten heeft afgevuurd op Israëlisch grondgebied als een “eerste reactie” op de Israëlische aanvallen waarbij een van de leiders van de groep, Tayssir Al-Jabari, werd gedood.

Volgens het door Hamas geleide ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds vrijdag ten minste 11 mensen omgekomen, onder wie een vijfjarig kind. Het gaat om de ergste confrontatie tussen de Joodse staat en gewapende organisaties in Gaza sinds de 11-daagse oorlog van mei 2021, waarbij 260 Palestijnen en 14 Israëli’s om het leven kwamen.