Team Antwerp met 2 op 2 naar kwartfinale 3X3 Energy Sukhbaatar Challenger in Mongolie

Team Antwerp, nummer 3 van de wereld, heeft op de 3X3 Energy Sukhbaatar Challenger 2022 in Mongolië zich met een 2 op 2 in de groepsfase geplaatst voor de kwartfinale (zondag).

De eerste partij in poule B bracht na een demonstratie een 22-4 overwinning tegen Gandan uit Mongolië. De tweede en laatste poulewedstrijd was tegen Sansar MMC Energy (Mongolië) dan weer een nagelbijter. Thibaut Vervoort, Bryan De Valck, Dennis Donkor en Caspar Augustijnen wonnen uiteindelijk met 14-12. Met 2 op 2 is Team Antwerp meteen zeker van een stek in de kwartfinales die zondag staan geprogrammeerd. De eerste twee van de vier poules stoten door naar de kwartfinales. De winnaar van de Energy Sukhbaatar Challenger 2022 casht maar liefst 15.000 dollar, de nummer 2 krijgt 10.000 dollar, de nummer 3 6.000 dollar, wie vierde eindigt 5.000 en de nummer vijf 4.000 dollar. De winnaar en de nummer twee van deze challenger is tevens gekwalificeerde voor de World Tour in Montreal (Canada) die op 3 en 4 september doorgaat.