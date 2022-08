Israël treft voorbereidingen voor “een week durende” razzia in de Gazastrook

Een militaire woordvoerder zei verder ook nog dat er op dit moment geen onderhandelingen over een staak-het-vuren gevoerd worden. Eerder waren er wel berichten dat Egypte probeerde te bemiddelen om de situatie in de Palestijnse enclave, waar nog steeds gevechten aan de gang zijn, tot rust te brengen.

De vijandigheden laaiden vrijdag op nadat Israël een aanval had uitgevoerd in de Gazastrook om een leider van de beweging Islamitische Jihad uit te schakelen. Na de Israëlische aanval reageerden de Palestijnen met 160 raketten, waarvan de meeste onderschept werden door het Israëlische verdedigingssysteem.

In mei 2021 kwam het ook tot een oorlog van elf dagen tussen Israël en Hamas in de Gazastrook. Daarbij werden 250 mensen in de Gazastrook gedood door Israëlische bombardementen. Hamas bestuurt de Palestijnse enclave die vrijwel volledig van de buitenwereld is afgesloten door Israëlische muren en blokkades.