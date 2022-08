Conner Rousseau: “Stemmen voor PTB, dat is het Vlaams Belang helpen”

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau heeft in Le Soir gewaarschuwd voor de PTB. “Stem je voor de PTB, dan help je het Vlaams Belang”, klinkt het. Hij roept de Waalse kiezers op om voor de PS te stemmen.

Conner Rousseau is dan wel met vakantie, de Vooruitvoorzitter gaf dit weekend toch een interview aan Le Soir. Daarin blikte hij onder meer vooruit naar de verkiezingen van 2024 en de opmars van partijen als Vlaams Belang en PTB. “Als ze in nog groter worden, komt het einde van België nog dichterbij. Beide partijen willen niet regeren, ze zullen er niet zijn voor het volk.”

Geconfronteerd met kritiek op Vivaldi zegt Rousseau dat je een verschil moet maken tussen de inhoud en de vorm. “Inhoudelijk zijn er goede dingen gebeurd. Als het gaat om salarissen en de energieprijs: in geen enkel land stijgen de lonen zoals in België en dat zal in 2023 nog blijven duren.” Maar met de vorm is er volgens Rousseau misschien wel een probleem. “Wij zijn de loyaalste partij binnen de regering.” Maar met Georges-Louis Bouchez wil Rousseau toch nog eens afspreken: “Om hem beter te begrijpen en mijn zorgen voor de volgende verkiezingen voor te leggen.”

N-VA

Wat Rousseau betreft gaan we in 2024 naar een centrum-linkse regering, met “een nog grotere socialistische familie”. Een samenwerking met de N-VA sluit hij niet uit, maar hij ontkent wel dat er al voorakkoorden gesloten zouden zijn met N-VA-voorzitter Bart De Wever. “In Vlaanderen zal geen enkele coalitie mogelijk zijn zonder de N-VA”, denkt Rousseau. “Gaan we hen dan in de armen van Vlaams Belang sturen of proberen we hun politiek bij te sturen door een akkoord met hen te sluiten? Dat lijkt me een betere optie.” Nochtans spaart Rousseau zijn kritiek niet: “Ik vind Ben Weyts een slechte minister van Onderwijs en Jan Jambon een zwakke minister-president, zonder empathie.”