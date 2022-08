Club Brugge biedt op Deense spits Rasmus Hojlund, maar concurrentie neemt toe

Het is Club Brugge menens voor Rasmus Hojlund. Het onderhandelt met Sturm Graz over de 19-jarige Deense spits.

Club werkt al weken aan het dossier van Hojlund, die bij Sturm Graz een stormachtige ontwikkeling doormaakt. Het kon hem al warm maken voor een transfer naar Brugge - in de pers liet hij al weten vereerd te zijn - maar de Oostenrijkers willen boter bij de vis. Ze willen een stuk boven de 10 miljoen euro uitkomen, zeker nu clubs uit de grote competities - genre Sampdoria - zich ook in de strijd mengen.

Bij blauw-zwart willen ze snel handelen, voor de concurrentie nog groter wordt, en dus zijn ze beginnen bieden op de Deen, vanaf zo’n 8,5 miljoen. Afwachten hoe ver ze kunnen gaan, maar voor Hojlund willen ze sowieso hun transferrecord (9 miljoen voor Sowah) breken. Aan zo’n type spits - hij is 1 meter 91, maar ook beweeglijk en snel - is immers nood en bovendien kan hij later misschien nog meer opbrengen.