Ex-spits van STVV skipt eigen huwelijk voor eerste training bij Malmö: “Mijn broer nam mijn plaats in”

Een voetbalcarrière is voor veel voetballers het hoogste goed. Voor de nieuwe spits van Malmö zelfs het allerhoogste. Hij miste zijn eigen trouwfeest om aanwezig te kunnen zijn op zijn kersverse club.

In de voorrondes van de Europa League stuurde het Zweedse Malmö donderdag de Luxemburgers van Dudelange weer naar huis met een 3-0 om de oren. In de slotminuten mocht bij Malmö nieuwkomer Buya Turay invallen, ex-spits van STVV.

In een ver verleden speelde de 27-jarige aanvaller nog 6 matchen voor Sint-Truiden en maakte hij er 1 goal, maar dat is niet het bijzondere van het verhaal.

De man uit Sierra Leone heeft namelijk een drukke en speciale zomer achter de rug. Hij vertrok niet alleen bij zijn voormalige ploeg uit China, hij trouwde bovendien op 21 juli met zijn vriendin. Maar... Buya Turay was niet zelf aanwezig op het feest.

Daags na de trouw, op 22 juli, werd Buya Turay namelijk voorgesteld bij zijn nieuwe club Malmö. En dus zat hij op het vliegtuig toen het huwelijksfeest doorging.

Op Instagram plaatste hij die dag wel enkele foto’s van de trouw. Turay: “Die foto’s zijn van tevoren genomen. Dus het lijkt alsof ik er was, maar ik was er niet. Mijn broer mocht me vertegenwoordigen.”

Turay heeft zijn kersverse vrouw intussen ook niet meer gezien. Daarvoor moet hij nog even geduld uitoefenen.

“Ik ga nu proberen haar naar Zweden en Malmö te krijgen, zodat ze dicht bij me kan zijn. Ze zal hier bij mij wonen”, zegt Buya Turay.