Sterrenchef proeft garnaalkroketten aan onze kust en deelt een 11 op 10 uit: “De lekkerste die ik ooit al at”

Oostende liet ze onlangs nog uitroepen tot streekproduct: de garnaalkroket. Maar ook in onze andere badplaatsen blijft het een razendpopulair gerecht. Sterrenchef – én liefhebber – Danny Horseele at er naar eigen zeggen al honderden met zicht op de Noordzee. Nu bestelde hij er tien, van De Panne tot Knokke, en stuitte zowaar op de beste kroket die hij ooit at aan onze kust. “Mag ik een elf op tien geven?”