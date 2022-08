Vierjarige valt van roltrap in Shopping 1: “Hij hing aan de leuning”

Het ongeval gebeurde vrijdagnamiddag tijdens een druk winkelmoment. “Ik hoorde plots luid schreeuwen”, zegt een handelaar. “Ik zag het kind hangen aan de leuning aan de buitenkant van de roltrap. Het was al helemaal bovenaan. Verschillende mensen zijn er meteen naartoe gerend om het kind op te vangen. Uiteindelijk heeft het jongetje zich laten vallen, maar hij is toch nog ongelukkig neergekomen. We hebben onmiddellijk de hulpdiensten gebeld. Ik ben ter plaatse gaan kijken of ik kon helpen. Het kind had een knalrood gezicht. Het zag er niet goed uit. Niet veel later is de MUG toegekomen om zich over het kind te ontfermen. Meer dan een half uur zijn ze er mee bezig geweest alvorens dat ze hem mee naar het ziekenhuis namen. Dat is geen goed teken. Ik hoop in ieder geval dat het goed komt met het manneke.” De uitbaatster van Claires zag dat het kind zich op een bepaald ogenblik met één hand vast hield. “Het moest wel lossen, anders kwam het tegen de glazen balustrade terecht. De schreeuw ging door merg en been. Het ging allemaal razendsnel.”

De roltrap is na het ongeval afgesloten. — © Chris Nelis

De uitbaatster van een brillenzaak is erg aangedaan door de gebeurtenis. “Ja, ik ben er niet goed van”, zegt de vrouw die net zoals de andere handelaars er voor kiest anoniem te blijven. “Ik keek op toen er luid geroepen werd en zag het manneke hangen. Ik vroeg me op dat ogenblik nog af waarom niemand op de noodknop duwt. Ik ben er niet helemaal zeker van maar ik denk dat het manneke vast zat met zijn vingers. Het heeft me echt wel aangegrepen. Ik heb zelf kinderen en na de gebeurtenissen kon ik mijn tranen niet meer tegenhouden. Ik hoop dat het allemaal goed mag komen.” Heidi Lenaerts, manager van Shopping 1 betreurt het ongeval maar wijst erop dat er een speeltuintje in de buurt is. “Bedoeling is dat ouders of begeleiders daar toezicht houden op hun kinderen”, zegt Lenaerts. “Het kan niet dat je daar een kind achterlaat om dan te gaan winkelen, zoals in dit geval gebeurd is. Er moet altijd iemand bijblijven. De roltrap ligt buiten de speelzone voor kinderen. We gaan in ieder geval een bord plaatsen om mensen er op te wijzen dat ze hun kinderen niet alleen mogen laten. We zijn een winkelcentrum, geen opvangcentrum.”