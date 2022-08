Elf doden bij busongeluk in Kroatië

Het ongeval gebeurde rond 5.40 uur op een snelweg zowat 60 kilometer ten noorden van hoofdstad Zagreb, waarnaar de bus op weg was. “De bus week af van zijn route en kwam in de gracht langs de snelweg terecht”, aldus politiewoordvoerder Marko Muric. Over de nationaliteit van de slachtoffers is nog weinig bekend, maar volgens de politie gaat het niet om Kroaten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Volgens de eerste berichten werden elf mensen gedood en raakten verschillende mensen gewond toen een Poolse bus van de weg geraakte”, tweette het ministerie van Binnenlandse Zaken nog, zonder verdere informatie te geven. Volgens plaatselijke media was de bestuurder van de bus mogelijk in slaap gevallen, maar die informatie is nog niet officieel bevestigd.