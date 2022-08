Indrukwekkende start van Team Antwerp op 3X3 Energy Sukbaatar Challenger 2022

Dennis Donkor, die vorige week in Brussel op de Crelan Masters debuteerde en Team Antwerp mee naar de winst leidde, werkt bij Team Antwerp zijn eerste internationale challenger af. In Mongolië en versus Gandan MMC Energy speelde Dennis Donkor onmiddellijk op een hoog niveau en scoorde 8 punten en plukte 4 rebounds. Samen met topschutter Bryan De Valck (10 punten) leidde hij Team Antwerp mee naar een beklijvende 22-4 overwinning. Ook Caspar Augustijnen en Thibaut “Must See TV” Vervoort zijn van de partij. De tweede wedstrijd in poule B is later vandaag en ook tegen een opponent uit Mongolië (Sansar MMC Energy). De eerste twee van de vier poules stoten door naar de kwartfinales. De winnaar van de Energy Sukhbaatar Challenger 2022 casht maar liefst 15.000 dollar, de nummer 2 krijgt 10.000 dollar, de nummer 3 6.000 dollar, wie vierde eindigt 5.000 en de nummer vijf 4.000 dollar. De winnaar en de nummer twee van deze challenger zijn tevens gekwalificeerd voor de World Tour in Montreal (Canada) die op 3 en 4 september doorgaat.