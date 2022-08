Mogelijk gezinsdrama in Ronse: man probeert vrouw te doden en zichzelf van leven te beroven

De feiten speelden zich zaterdagochtend af in een woning in de Oude Vesten, in het centrum van Ronse. De politie heeft een perimeter ingesteld - een vrij grote omwille van de wekelijkse markt in de buurt - en wacht op het afstappingsteam van het parket.

Het onderzoek zou volgens onze informatie draaien over een mogelijk gezinsdrama, waarbij een man eerst zijn vrouw zou hebben proberen te doden en vervolgens een zelfmoordpoging ondernam. Beide personen werden naar het ziekenhuis gebracht en zouden niet in levensgevaar verkeren.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.