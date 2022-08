“Camperdief die in Maas belandde gestoken en met wapen bedreigd voor zijn dollemansrit”

De Duitse man (24) die op 26 juni een gestolen mobilhome de Maas inreed, blijkt meerdere malen met een priem te zijn gestoken. Ook is hij bedreigd met een vuurwapen voordat hij aan zijn ongelukkige rit begon. Dat meldt 1Limburg.

Het waren bijzondere beelden eerder deze zomer: een man die bovenop een zinkende mobilhome stond. Een voorbijvarende schipper duwde de camper terug tegen de kant, waar de gewonde man overmeesterd werd door de politie. Het bleek om een dief te gaan, die de mobilhome in Venlo gestolen had.

De Nederlandse justitie heeft ondertussen aanvullend onderzoek gedaan en daaruit is een andere visie voortgekomen. Zo wordt er niet langer alleen gekeken naar de rol van de Duitse dief, maar ook die van de eigenaar van de camper.

Aangepaste verklaring

De eigenaar verklaarde eerder volgens 1Limburg dat het alarmpistool - dat die dag werd gevonden - niet van hem was. Later stelde hij die verklaring bij. Door die aangepaste verklaring kan de campereigenaar een aanklacht voor onder andere wapenbezit en meineed tegemoet zien.

De Duitse dief is vrijgelaten in afwachting van het onderzoek. Justitie onderzoekt nog steeds wat er exact gebeurd is op 26 juni.