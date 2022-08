Behandeling van Archie wordt vanmorgen stopgezet: “Er zijn geen opties meer”

Het verhaal van Archie Battersbee, een jongen van 12 die door een foutgelopen online challenge in een coma belandde, beroerde niet enkel het Verenigd Koninkrijk, maar de hele wereld. De ouders van Archie hoopten dat artsen de jongen verder konden genezen. Experten van het Royal London Hospital zeiden na vier maanden echter dat dat niet meer mogelijk was.

Moeder Hollie Dance aan het Royal London Hospital. — © AP

Wat volgde, was een juridische zoektocht naar hulp. De ouders van Battersbee spanden enkele zaken in spoedprocedure aan, tot uiteindelijk bleek dat niemand nog kon helpen en dat er ook geen hoger beroep meer mogelijk is. Zo wees het Europees Hof voor de rechten van de Mens een laatste verzoek nog af.

LEES OOK. Hersendode patiënten langer in leven houden is heel uitzonderlijk in België

De ouders hoopten hun zoon nog te kunnen verplaatsen naar een ander ziekenhuis, waar ze in alle rust afscheid konden nemen van de jongen. Maar ook dat werd hen niet toegestaan omdat dat te risicovol zou zijn.

Het ziekenhuis heeft de ouders van Archie nu laten weten dat ze de ondersteuning vandaag, zaterdag, gaan afkoppelen. Dat zou gebeuren rond 11 uur Belgische tijd. “Het ziekenhuis heeft ons heel duidelijk gemaakt dat er geen andere opties meer zijn”, zegt moeder Hollie Dance aan Sky News. “Ik heb alles gedaan wat ik aan mijn zoon heb beloofd.”