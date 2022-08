Een van de heetste plekken ter wereld getroffen door overstromingen: Death Valley afgesloten

Het nationale park Death Valley in de Amerikaanse staat Californië is vrijdag gesloten omdat er door stortregens overstromingen zijn ontstaan. Zo’n 500 bezoekers en 500 medewerkers zitten vast en er raakten ongeveer 60 auto’s beschadigd, meldt de LA Times.

In korte tijd viel er 3,7 centimeter neerslag in Death Valley, dat bekendstaat om het hete en droge klimaat en de uitgestrekte woestijnvlakten. Maandag waren er door regenval ook al overstromingen in het park.

Alle wegen in en uit het park zijn op dit moment dicht. Wanneer ze weer open kunnen, is niet duidelijk. Volgens de LA Times was Death Valley voor het laatst op deze manier afgesloten in 2004. Toen bleef het park tien dagen dicht.

Eerder deze zomer moest het nationale park Yellowstone in het centrum van de Verenigde Staten sluiten na hevige regenval en overstromingen.