Griekenland levert Russische crimineel uit aan VS

Griekenland heeft een Russische informaticus en crypto-expert uitgeleverd aan de VS, enkele uren nadat hij uit Frankrijk hem aan Griekenland had overgeleverd. Dat zegt zijn advocaat. Alexander Vinnik werd in Frankrijk veroordeeld voor witwassen.

Alexander Vinnik werd in 2017 in Griekenland opgepakt, waarna hij aan Frankrijk werd uitgeleverd en in 2020 tot 5 jaar cel werd veroordeeld voor witwaspraktijken. Donderdag werd de 43-jarige Rus overgedragen aan de Griekse autoriteiten, die hem meteen op een vliegtuig naar de VS hebben gezet, zegt zijn advocate Zoe Konstantopoulou. De VS zouden daarvoor flinke druk hebben uitgevoerd op Griekenland.

Vinnik wordt in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het exploiteren van BTC-e, een illegale beurs voor cryptomunten. Volgens het Amerikaanse openbaar ministerie is er op dat platform meer dan 4 miljard dollar (3,9 miljard euro) crimineel geld witgewassen. Als de Rus veroordeeld wordt op alle 21 aanklachten, kan hij 55 jaar celstraf krijgen.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken reageert “diep verontwaardigd” op de “onvriendelijke acties van de Griekse autoriteiten”. “Russische diplomaten zullen alles dat mogelijk is doen om zijn legitieme rechten en belangen te beschermen.” Ook Rusland vraagt de uitlevering van Vinnik. Daar wordt hij beschuldigd van fraude voor een veel lager bedrag.