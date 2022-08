Daniil Medvedev en titelhouder Cameron Norrie spelen finale van ATP-toernooi in Los Cabos

De Rus Daniil Medvedev (ATP 1) en de Britse titelverdediger Cameron Norrie (ATP 12) staan tegenover elkaar in de finale van het ATP-toernooi in het Mexicaanse Los Cabos (hard/822.11 dollar).

Eerste reekshoofd Medvedev versloeg vrijdag in zijn halve finale de Serviër Miomir Kecmanovic (ATP 38) met 7-6 (7/0) en 6-1. Aansluitend was derde reekshoofd Norrie met 6-4, 3-6 en 6-3 te sterk voor de Canadees Felix Auger-Aliassime (ATP 9), de nummer twee op de plaatsingstabel.

Medvedev en Norrie, allebei 26, speelden nog maar een keer tegen elkaar. In 2019 won de Rus op het Masters 1.000 in Shanghai met 6-3 en 6-1 van Norrie.

Het nummer 1 van de wereld mikt in zijn 26e ATP-finale op een veertiende titel. Dit seizoen is zijn erelijst nog blanco. Hij verloor al drie finales, op de Australian Open, in Rosmalen en Halle.

Norrie speelt zijn elfde ATP-finale en mikt op een vijfde titel. In 2022 won hij al de toernooien van Delray Beach en Lyon en werd runner-up in Acapulco. Vorig jaar won Norrie de titel in Los Cabos door in de finale de Amerikaan Brandon Nakashima te verslaan.