FOD Economie: “Geen enkele gecontroleerde voetbalclub volledig in orde met wet tegen witwas”

De Belgische profvoetbalclubs moeten al ruim verplicht een jaar mee strijden tegen witwassen, maar uit controles blijkt dat nog geen enkele club volledig in orde is met de antiwitwasverplichtingen. Dat schrijft De Tijd zaterdag.

Sinds 1 juli vorig jaar moeten profvoetbalclubs verplicht verdachte transacties aangeven bij de Belgische antiwitwascel. Die kan meldingen analyseren en overmaken aan het gerecht. De federale overheidsdienst Economie controleert of de clubs dat goed doen.

Ruim een jaar na de invoering van de verplichting schieten alle gecontroleerde voetbalclubs nog tekort, blijkt uit een navraag bij de federale overheidsdienst Economie. Negen profclubs zijn al gecontroleerd, en bij al die clubs zijn tekortkomingen vastgesteld. Welke clubs gecontroleerd zijn, wordt niet bekendgemaakt.

De CEO van de Pro League Lorin Parys vraagt om de clubs nog wat tijd te geven. “We staan aan het begin van een proces dat veel tijd en energie kost, maar waarvan we wel overtuigd zijn dat het ons op lange termijn zal helpen”, zegt hij. “Alle malafide transacties moeten uit het voetbal. We werken voluntaristisch mee met de FOD Economie, want we delen dezelfde doelstelling.”