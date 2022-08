Tien doden bij woningbrand in de VS: ook drie jonge kinderen komen om

De hulpdiensten kwamen vrijdagochtend heel vroeg ter plaatse in de woning in Nescopeck, een klein stadje in het oosten van de staat. Ze troffen er de tien slachtoffers aan, onder wie ook drie kinderen van 5, 6 en 7 jaar oud. Drie volwassenen konden nog aan de vlammen ontsnappen. Het oudste slachtoffer is 79 jaar.

© AP

Eén van de vrijwillige brandweermannen die zich naar de vlammen moest begeven, verloor twee kinderen en drie kleinkinderen in de brand. Hij kende acht van de tien dodelijke slachtoffers, verklaarde hij aan de New York Times. De woning zelf is volledig vernield. Hoe het vuur is ontstaan, is niet duidelijk.