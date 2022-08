Kim Kardashian en Pete Davidson gaan “als vrienden” uit elkaar

Kete is niet meer: het bekende koppel is na 9 maanden uit elkaar. “Ze gingen deze week als vrienden uit elkaar”, zegt een bron aan CNN. “De split heeft te maken met lange afstanden en werkschema’s die moeilijk te verzoenen bleken.” Pete Davidson verbleef de afgelopen tijd in Australië voor opnames van de film Wizard, maar omdat Kim Kardashian vier kinderen heeft, was het niet zo evident om haar vriend zomaar te volgen. Dat leidt nu dus tot de split.

Kim Kardashian scheidde anderhalf jaar geleden nog van haar toenmalige man Kanye West. De twee waren 9 jaar een koppel geweest en hebben vier kinderen: North, Saint, Chicago en Psalm. Na de breuk vond Kardashian al snel troost in de armen van Pete Davidson. De twee hadden elkaar leren kennen op de set van Saturday Night Live, waar ze samen een sketch speelden als Aladdin en Jasmine. Kort nadien vereeuwigde Davidson die sketch zelfs als een tattoo op z’n hals.

Pete en Kim tijdens de sketch in Saturday Night Live. — © ISOPIX

Kanye West kon dat van zijn kant maar moeilijk verkroppen en maakte publiek en in nieuwe muziek allerlei agressieve referenties aan het adres van Davidson. In een videoclip van de rapper wordt de nieuwe liefde zelfs onthoofd en begraven.

Vandaag blijkt de liefde tussen Kim en Pete dan toch niet zo sterk, al zegt een bron aan E! Online dat ze “nog steeds veel liefde en respect voor elkaar” hebben.