Poetin-gezangen kosten voetbalclub Fenerbahçe 50.000 euro en sluiting tribune

Fenerbahçe werd woensdag 27 juli in de tweede voorronde van de Champions League op eigen terrein uitgeschakeld door Kiev. Toen Vitaliy Buyalski in de 57e minuut de 0-1 scoorde, begonnen Turkse fans de naam van Vladimir Poetin te scanderen. Fenerbahçe sleepte nog verlengingen uit de brand, maar verloor daarin met 1-2. De heenwedstrijd was op 0-0 geëindigd.

De Turkse club wordt nu bestraft voor “het gooien van objecten en voor het brengen van een aanstootgevende boodschap door provocerende, ongepaste gezangen.”