Drie doden na blikseminslag nabij Witte Huis, vierde persoon is kritiek

Van de vier personen die donderdagavond werden neergebliksemd in de buurt van het Witte Huis in Washington DC, zijn er intussen drie overleden. Dat maakt de politie vrijdagavond bekend.

Van twee mensen, een koppel zeventigers uit de staat Wisconsin, werd het overlijden eerder op de avond al bevestigd. Het derde slachtoffer is een man van 29 jaar oud. De vierde persoon, een vrouw, ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Het viertal werd donderdagavond 19.00 uur lokale tijd gevonden in het park Lafayette Square naast het Witte Huis. Wat er zich precies heeft afgespeeld, is nog onduidelijk. Mogelijk schuilden ze onder enkele bomen voor het stormweer. In Washington gold donderdagavond een waarschuwing voor zwaar onweer.