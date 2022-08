Artuur Peters en Bram Sikkens peddelen zich naar de B-finale van de K2 500m

Enkele uren na zijn prachtige kwalificatie voor de finale van de K1 1000m ging Artuur Peters opnieuw de WK-baan op om met Bram Sikkens te starten in de derde halve finalerace van de K2 500m, het nieuwe Olympische nummer. Het Mechels-Neerpelts tweetal finishte vijfde, niet goed genoeg om door te stoten tot de A-finale maar wel om te starten in de B-finale, lees de race voor plaatsen tien tot en met achttien.

Artuur Peters en Bram Sikkens slaagden er dus niet in een vierde WK-ticket in de wacht te slepen. Maarten De Wilde, technisch directeur van de Vlaamse Peddelsport, gaf aan dat het duo toch enige progressie maakte maar wel nog wat tekort komt om de top negen te halen. Peters en Sikkens lieten de veertiende tijd van de 27 halve finaleteams noteren. Het verschil met de Letten Vilde - Rumjancevs, de tiende besttijd en dus op papier de snelste van de negen teams die naar de B-finale werden verwezen, bedroeg acht tienden van één seconde. Onze landgenoten kunnen dus hun progressie in die B-finale dikker in de verf zetten door daarin minstens bij de top drie te finishen. Artuur en Bram varen die B-finale zondag, de slotdag van dit WK. Morgen vaart Hermien Peters om 12.21 uur (17.21 uur BT) in K1 500m haar A-finale, broer Artuur start om 12.55 uur zijn jacht op een medaille op.