Arsenal en Lyon openen competitie met winst, Benfica begint zonder Jan Vertonghen met ruime zege

Arsenal mocht het nieuwe seizoen in de Premier League op gang trappen in een Londense derby op bezoek bij Crystal Palace, dat eerder op de avond afscheid nam van de naar DC United vertrokken Christian Benteke. De Gunners triomfeerden met 0-2 dankzij de openingstreffer van Gabriel Martinelli (20.) en een eigen doelpunt van Marc Guehi (85.). Albert Sambi Lokonga mocht in blessuretijd in het winnende kamp aanvoerder Martin Odegaard nog komen aflossen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Lyon trok tegelijkertijd een felbevochten overwinning tegen Ajaccio over de streep in de eerste wedstrijd van de Ligue 1. Na affluiten gaf het scorebord 2-1 aan. Tete (12.) en Alexandre Lacazette (21.) leken de thuisploeg een zorgeloze avond te bezorgen, tot doelman Anthony Lopes net voor het halfuur rood kreeg en Thomas Mangani (31.) van op de penaltystip voor de aansluitingstreffer tekende. In blessuretijd van de eerste helft werden ook de bezoekers tot tien herleid na een tweede gele kaart van Romain Hamouma. Na de onderbreking bleef de score onaangeroerd.

Jan Vertonghen kijkt toe hoe Benfica met ruime zege uit startblokken schiet

Benfica is vrijdagavond sterk uit de startblokken geschoten in de Liga Portugal. De eerste match van de nieuwe voetbaljaargang in Portugal tegen Arouca leverde een ruime 4-0 overwinning op.

Jan Vertonghen keek 90 minuten toe van op de bank en zag hoe Gilberto (8.), Rafa Silva (42.), Enzo Fernandez (45.+6) en opnieuw Rafa Silva (86.) de drie punten over de streep trokken voor de hoofdstedelingen.