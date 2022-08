Sputterend Club Brugge kan ook thuis tegen Zulte Waregem niet winnen en begint competitie met magere 4 op 9

“Mbaye heeft wel iets met stunten op Jan Breydel”, fluisterde echtgenote Sandrine Leye ons voor de aftrap toe. “Dus wie weet…” Ze verwees zo onder meer naar de hattrick van Leye op Club in 2013. De tijden zijn wel veranderd: toen droomde Zulte Waregem van de titel, nu wil het vooral niet zakken, maar het siert Leye wel dat hij zelfs in die context gelijkaardig voetbal wil zien als negen jaar geleden: met een verzorgde opbouw, herkenbare offensieve patronen en aanvallende vleugelverdedigers. Op het middenveld kan Nicolas Rommens wel bekoren.

Tweemaal Mignolet

De beste speler van Essevee droeg evenwel een blauw-zwart shirt en luistert naar de naam Owen Otasowie. Tot drie keer toe kwam Zulte Waregem in de eerste helft gevaarlijk opzetten, drie keer lag geklungel van Otasowie aan de basis. Gelukkig voor Club was Simon Mignolet, net als de voorbije wedstrijden trouwens, in goeden doen, anders had blauw-zwart sowieso tegen een achterstand aangekeken. Zijn twee reddingen op de pogingen van Jean-Luc Dompé, die blijft dromen van een stap hogerop, waren fenomenaal.

Mignolet staat dezer dagen in de belangstelling van buitenlandse (top)clubs als Napoli. Rond de speler valt te horen dat de doelman eerst voor zichzelf moet uitmaken of hij op zijn 34 nog zin heeft in een G5-competitie – is dat niet het geval, dan heeft het tout court geen zin om rond tafel te gaan zitten. Wel, het valt te hopen voor Club én de Belgische competitie dat Mignolet niet uitgekeken is op de Belgische kust. Het zou zonde zijn voor club, ploegmaats en fans om zo een speler te verliezen. Al zal de concurrentie daar misschien anders over denken. Klop hem maar eens, hé.

© BELGA

Club was voor de pauze nog niet de machine die het vorig seizoen bij momenten was, maar het creëerde wel voldoende gevaarlijke fases. Zo had Ferran Jutgla eigenlijk altijd moeten scoren. Sammy Bossut was bij de eerste Jutgla-kans goed uitgekomen, met een pijnlijke botsing tot gevolg. Bij de tweede mogelijkheid had Jutgla beter moeten doen: Casper Nielsen – bij Club een pak hoger op het veld dan bij Union – zette de spits alleen voor de goal, waarop die… zijn controle miste. Een afstandsschot strandde dan weer op de vuisten van Bossut. 0-0 bij de pauze.

Lang bleef die tussenstand echter niet op het scorebord staan. De tweede helft was nog maar net begonnen of Club scoorde een héérlijk doelpunt. Aan de rand van de zestien zetten Hans Vanaken, Kamal Sowah en Andreas Skov Olsen een prachtig driehoekje op, waarna de Deen lucide genoeg was om de 1-0 te maken. Een paar minuten later kwam de vleugelaanvaller in een gelijkaardige situatie, toen kon hij de netten niet doen trillen. En dat gebrek aan efficiëntie zou Club zich later in de match nog beklagen.

Plots 1-1

Zulte Waregem was immers niet zinnens om zich zomaar neer te leggen bij een nederlaag – het is niet langer de bange ploeg van vorig seizoen. De fusieclub ging op zoek naar de gelijkmaker en vond die ook: de Oekraïense linksachter Oleksandr Drambaiev, die vorige week op de Bosuil snelheden haalde van maar liefst 37 kilometer per uur, wist aan de tweede paal Clinton Mata af te houden, om zo met de tip van de schoen Mignolet te verschalken. 1-1 zowaar, en dat was niet eens onverdiend. Als Ravi Tsouka bij de daaropvolgende aanval wat beter gekopt had…

© BELGA

Carl Hoefkens, die zich na de nederlaag in Eupen geen nieuw puntenverlies kon permitteren, moest reageren. Hij bracht alsnog Noa Lang tussen de lijnen – om te starten voelde hij zich mentaal niet klaar door transferbeslommeringen. Invallen kon blijkbaar wel, maar dat bracht weinig op. Het bleef zelfs opletten.

Club start zo verre van overtuigend aan de competitie. Tegen Racing Genk won het wel, maar sprankelen deed het toen niet. Op Eupen leek het voetbal nergens naar en ook gisteren was het onvoldoende. Het is veelzeggend en tegelijk zorgwekkend dat Mignolet drie keer op rij de beste Bruggeling was.

Het contrast tussen de twee nieuwe coaches kan zo niet groter zijn. Onder Leye is Zulte Waregem herboren, terwijl Club Brugge onder Hoefkens zoekend is – de vele investeringen ten spijt. Dit mag toch niet te lang duren, het fluitconcert was nu al striemend.

We hebben Sandrine Leye trouwens gevraagd of we haar glazen bol mogen lenen voor de volgende lottotrekking…

© BELGA

Club Brugge: Mignolet; Mata, Mechele, Otasowie (68’ Sylla); Skov Olsen, Nielsen, Odoi (85’ Vormer), Vanaken, Meyer (74’ Sobol); Sowah (74’ Lang), Jutgla (74’ Larin)

Zulte-Waregem: Bossut; Ciranni, Tambedou, Lopez, Drambaiev (80’ Willen); Sissako, Rommens, Vigen (66’ Sangare) ; Fadera (80’ Hallaert), Vossen (66’ Braem), Dompé (57’ Tsouka)

Doelpunten: 48’ Skov Olsen (Sowah) 1-0, 69’ Drambaiev (Fadera) 1-1

Gele kaarten: 31’ Mata (opstootje), 31’ Fadera (fout), 45’ Skov Olsen (fout), 91’ Bossut, (spelbederf), 93’ Willen (fout)

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Nathan Verboomen