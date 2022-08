Israël hervat aanvallen op Gazastrook na meerdere dodelijke slachtoffers tijdens eerste aanval, zeker vijftien doden

Het Israëlische leger heeft vrijdag in de Gazastrook luchtaanvallen uitgevoerd op doelwitten van de Palestijnse militantengroep Islamitische Jihad (PIJ). Dat meldt het Israëlische leger zelf. Het gaat om meerdere aanvallen op verschillende plekken, waaronder het centrum van de stad Gaza. Intussen is Israël bezig met een de aanvallen te hervatten, aldus het Israëlische leger. Een meisje van vijf is een van de dodelijke slachtoffers.