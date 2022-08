Sfeer en een welwillend publiek voor eerste avond AFF

AFF staat ook na de pandemie nog steeds voor de alternatieve festivalervaring. Of kent u nog veel andere festivals waar u zomaar kan binnenlopen mits het doneren van drie opgebruikte batterijen? Gemoedelijk, gezellig en ongedwongen, dat zijn de woorden die ons te binnen schieten als om halfzeven de eerste festivalgangers langzaam binnendruppelen. Een beetje jammer voor opener Sevens, een band die al meteen muzikale klasse etaleert op de Mainstage. “Een absoluut toptalent, daarvoor moet je wel op tijd komen”, lezen we op de website van AFF. Maar helaas: het publiek had op dit vroege uur best wat talrijker mogen zijn voor deze Limburgers. Onze tip: een band om in de gaten te houden.

© Boumediene Belbachir

Asa Moto

Met Bontridders op het Xperiment-podium en Ayra op de Off-stage is er al beduidend meer volk, en Asa Moto mag om 20 uur op gezonde belangstelling rekenen op de Mainstage. Dit duo vond met hun bezwerende elektrobeats onderdak op het DEEWEE-label van de Dewaele-broers en mikt duidelijk op de dansspieren. Dat is ook wat ons werd beloofd: een dansfeestje, maar dat wordt het net niet. Het publiek is nochtans ready, willing and able. Dat belooft voor de shows die nog moeten komen, die van: Vermin Twins, Monks, Efterklang, Bolis Pupul … En morgen is er natuurlijk nog een tweede AFF-dag. (jsm)

