Rune Herregodts is leiderstrui kwijt in Sazka Tour, dubbelslag voor Italiaan Lorenzo Rota

Rune Herregodts verloor bijna acht minuten en is de gele leiderstrui kwijt aan Rota. Pozzovivo en Onley zijn in dezelfde tijd tweede en derde.

Paul Double, Tim van Dijke, Moritz Kärsten en Kristijan Koren versnelden na veertien kilometer, op de eerste klim van de dag. Het viertal begon met een voorsprong van 3:35 aan de tweede helling. De renners van Sport Vlaanderen-Baloise, met leider Herregodts in hun rangen, voerden het tempo in de grote groep op en zo werd aan de achterstand geknaagd. Bij de beklimming van de Solari, op 75 kilometer van de finish, reed het kwartet nog anderhalve minuut voor het peloton uit.

Bij Koren was het beste eraf en hij verdween uit de kopgroep. In aanloop naar de beklimming van de Bumbalka bleef enkel nog Van Dijke aan kop van de wedstrijd, maar ook de Nederlander kraakte en werd op 10 kilometer van de eindmeet opgeslokt door het peloton. De laatste bult van de dag op weg naar aankomstplaats Pustevny bleek ook voor Herregodts te zwaar. De man in het geel liet op zes kilometer van de finish rijden. Voorin was Lorenzo Rota in volle finale gaan versnellen. Het leverde hem zijn eerste profzege op.

Zaterdag trekken de renners van Moravska Trebovan naar Dlouhé Strane voor een tocht van 148,4 kilometer. Opnieuw een stevige bergrit, die doorspekt wordt met vijf hellingen. De laatste is die van de Pod Horni Nadrz die doorloopt tot de aankomstlijn. De Sazka Tour wordt zondag afgesloten met de etappe tussen Sumperk en Sternberk. Daarin steken zes beklimmingen alvorens de vier plaatselijke ronden, van elk 7,1 kilometer, aan te snijden, met daarin telkens de helling Na Valech.