Politie zoekt omstaander die vrouw redde van handtasdief in Bilzen

De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst is op zoek naar de persoon die vrijdagnamiddag een dief overmeesterde nadat die de handtas van een vrouw had gestolen.

De diefstal vond vrijdagnamiddag rond 15 uur plaats in de Romboutstraat in Bilzen. Een gauwdief trok een handtas uit de handen van een vrouw en wilde wegvluchten. Een omstaander kon de dief echter overmeesteren en gaf de handtas terug aan de dame.

De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst vraagt de omstaander om zich even bij hen te melden als getuige. Tijdens de kantooruren kan dat via het nummer 089/366.800, ’s avonds en tijdens het weekend via 101. Mailen naar pz.bhr.info@police.belgium.eu is ook mogelijk. siol